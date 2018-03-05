Форчун: "Мне немного неприятно видеть "МЮ" на втором месте"

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Квинтон Форчун дал свою оценку работе Жозе Моуринью на посту наставника "красных дьяволов".

"Манчестер Юнайтед" при Моуринью победил в Суперкубке Англии, Кубке английской лиги, а также выиграл Лигу Европы. И это всё после ухода с поста главного тренера Алекса Фергюсона.

Мне немного неприятно видеть "красных дьяволов" на втором месте, но в этом сезоне "Манчестер Сити" играет в выдающийся футбол. Будет чудо опередить его в таблице. Для этого "горожанам" нужно будет проигрывать в каждом матче, а "Юнайтед" в каждом матче побеждать. В следующем сезоне определённо будет иная картина", - сказал он.

Читайте: "Орлы" обещают дать бой! "Кристал Пэлас" готовится к приезду "Манчестер Юнайтед" | http://soccernews.ru