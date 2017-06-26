Форчун: "Роналдиньо не оказался в "Манчестер Юнайтед" из-за дождя"

Известный в прошлом футболист Квинтон Форчун рассказал, почему обладатель "Золотого мяча" 2005 года Роналдиньо не перешел в "Манчестер Юнайтед".

"Я думаю, что клуб ошибся, пригласив Роналдиньо в неподходящее время года, так как в день, когда он прибыл в Манчестер для ведения переговоров, шел дождь. Это было летом, но если бы клуб подобрал правильный день, это могла бы быть совсем другая история. Было бы удивительно, если бы он был здесь. Он - один из величайших игроков, когда-либо игравших в футбол, он развлекался на поле, демонстрируя свое мастерство, веселье и радость", - цитирует бывшего футболиста squawka.

Напомним, Роналдиньо поздравил Зидана с днем рождения. | soccernews.ru