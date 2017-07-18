Форлан близок к переходу в клуб из Норвегии

Теги диего форлан

Форлан близок к переходу в клуб из НорвегииБывший форвард сборной Уругвая Диего Форлан может перейти в норвежский клуб "Саннефьорд".

Такое заявление сделал скаут команды Терье Ливрод.

"Я знаю Диего уже много лет и могу подтвердить, что он готов к переходу в "Саннефьорд". Мы работаем над сделкой. У нас есть возможность подписать его, но речь идёт о больших деньгах, и нам надо быть реалистами. Несмотря на то что Форлану 38 лет, он остаётся самым большим профессионалом из всех, кого я видел. Он может добавить нашей команде креатива. Диего находится в хорошей форме, несмотря на то что не играл шесть месяцев", - сказал он.

Форлан в свое время защищал цвета "Манчестер Юнайтед", "Вильярреала" и "Атлетико". Последним клубом 38-летнего бомбардира был индийский "Мумбаи Сити".

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