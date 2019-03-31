Форлан: "Интер" попробует приобрести Гризманна"

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Форлан: "Интер" попробует приобрести Гризманна"

Бывший нападающий "Атлетико" Диего Форлан рассказал, что нападающий Антуан Гризманн может перейти в "Интер".

"Если Гризманн останется в "Атлетико", но станет клубной легендой. Насколько я знаю, "Интер" постарается летом приобрести Антуана вместо Икарди", - приводит слова Форлана ESPN.

Ранее сообщалось, что "Интер" может расстаться с 26-летним Икарди в летнее трансферное окно за 50-80 миллионов евро. Что касается 28-летнего Гризманна, то летом у него активируется пункт о сумму отступных в размере 120 миллионов евро.

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