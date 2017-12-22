Форлан: "Надеюсь, что "Реал" победит "Барселону", так как это поможет "Атлетико"

Бывший нападающий "Атлетико" Диего Форлан заявил, что он будет болеть за "Реал" в матче 17-го тура чемпионата Испании против "Барселоны".

"Я надеюсь, что "Реал" победит "Барселону", так как это поможет "Атлетико" сократить отставание от первого места. Что касается меня, то я мечтаю однажды вернуться в "Атлетико". Также надеюсь, что в команде останется Гризманн", - приводит слова Форлана Football Espana.

Напомним, что в данный момент "Атлетико" занимает второе место в Ла Лиге и отстает от лидирующей "Барселоны" на шесть очков.

Матч "Реал" - "Барселона" состоится завтра, 23 декабря и начнется в 15.00 по московскому времени.

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