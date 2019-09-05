Форлан назвал преимущество "Атлетико" перед "Реалом" и "Барселоной"

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Форлан назвал преимущество "Атлетико" перед "Реалом" и "Барселоной"

Известный в прошлом уругвайский футболист Диего Форлан высказался о чемпионской гонке в испанской Примере.

"У "Реала" и "Барселоны" замечательные футболисты, но они есть и у "Атлетико". Мадридцы отлично провели предсезонку и пока выглядят очень хорошо. "Атлетико" будет бороться за титул, как и всегда.

Разрыв между тремя претендентами на золото становится всё меньше, а игроки, творившие историю "Реала" и "Барселоны", стареют. Это преимущество "Атлетико". Я считаю, что "Атлетико" в хорошей позиции для борьбы за титул", - приводит слова Форлана Goal.com.

Напомним, что уругвайский форвард выступал за "матрасников" с 2007 по 2011 год.

"Атлетико" стартовал в новом сезоне Примеры с трёх побед. В активе "Реала" пока 5 очков, а у "Барсы" - 4.

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

У "Атлитико" примущество только одно, что они хорошо защищаются, но забивать как не умели, так и не умеют!

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