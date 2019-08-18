Форлан назвал Роналду эгоистом

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Диего Форлан рассказал о времени, когда он играл в одной команде с Криштиану Роналду. Об этом пишет Mirror.

На данный момент португалец выступает в "Ювенутсе".

"В раздевалке "МЮ" Роналду был эгоистом, не то что Бекхэм. КРиштиану проводил все время, глядя в зеркало", - сказал игрок.

Форлан выступал в "Манчестер Юнайтед" с 2002 по 2004 год. Он провел 63 матча в чемпионате Анлии, отметившись 10 голами. Роналду в Англии играл с 2003 по 2009 год.

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