Форлан назвал Роналду эгоистом

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Форлан назвал Роналду эгоистом

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Диего Форлан рассказал о времени, когда он играл в одной команде с Криштиану Роналду. Об этом пишет Mirror.

На данный момент португалец выступает в "Ювенутсе". 

"В раздевалке "МЮ" Роналду был эгоистом, не то что Бекхэм. КРиштиану проводил все время, глядя в зеркало", - сказал игрок.

Форлан выступал в "Манчестер Юнайтед" с 2002 по 2004 год. Он провел 63 матча в чемпионате Анлии, отметившись 10 голами. Роналду в Англии играл с 2003 по 2009 год.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Да, я люблю своё тело, и постоянно любуюсь им в зеркале. И не вижу в этом ничего плохого. Хочу по секрету вам сказать, мой любимый Бадр Хари говорит, что я самый красивый мужчина, и что такой красивой мускулистой и приёмистой попки как у меня он не встречал!

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