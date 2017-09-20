Форлан раскритиковал поведение Неймара и призвал его проявить уважение к Кавани

Бывший форвард сборной Уругвая Диего Форлан раскритиковал Неймара за его поведение и конфликт с Эдинсоном Кавани.

"Надеюсь, что Эдинсон получит поддержку партнёров по команде, потому что поведение некоторых бразильцев в ПСЖ, и лично Неймара, непозволительно.

К примеру, в "Атлетико" я хотел исполнять стандарты, но я имел огромное уважение к Агуэро, и не просил его отдать это право мне. Да, Неймар самый дорогой игрок, но он должен проявить уважение к Кавани.

Неймар никогда бы не повёл себя так по отношению к Месси", - отметил Форлан.

Напомним, после матча ПСЖ с "Лионом" Неймар и Кавани едва не подрались | soccernews.ru