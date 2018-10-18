Форлан: "Реалу" в отсутствии Роналду нужна перестройка"

3 Теги реал мадриддиего форланкриштиану роналду

Форлан: "Реалу" в отсутствии Роналду нужна перестройка"Известный уругвайский форвард Диего Форлан, ныне находящийся без клуба, высказался о проблемах мадридского "Реала".

"Действительно, на "Реале" сказалось отсутствие Криштиану Роналду, который забивал по 50 голов за сезон. Заменить такого игрока, как он - нелегко. Необходимо, чтобы остальные игроки восполнили его потерю командными действиями, так как мы говорим об одном из лучших игроков в мире. Команда нуждается в перестройке", - цитирует 39-летнего нападающего Le 10 Sport.

Напомним,  "Реал" заинтересовался лучшим бомбардиром Серии А. | soccernews.ru

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Комментарии

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Да НАХ не надо ничего перестрАиВАть,купить просто Кого-нибудь,ЛЕВАНДОВСКОГО,ИКАРДИ ИЛИ ЛУКАКУ И БУДЕТ ВСЁ В ПОРЯДКЕ,ОНИ НИЧУТЬ НЕ ХУЖЕ ПЕДИКА РОНАЛДУ

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вася

ты идиот

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Джамбон

опять пидор со стрелками вылез

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