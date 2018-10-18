Форлан: "Реалу" в отсутствии Роналду нужна перестройка"

Известный уругвайский форвард Диего Форлан, ныне находящийся без клуба, высказался о проблемах мадридского "Реала".

" Действительно, на "Реале" сказалось отсутствие Криштиану Роналду, который забивал по 50 голов за сезон. Заменить такого игрока, как он - нелегко. Необходимо, чтобы остальные игроки восполнили его потерю командными действиями, так как мы говорим об одном из лучших игроков в мире. Команда нуждается в перестройке ", - цитирует 39-летнего нападающего Le 10 Sport.

Напомним, "Реал" заинтересовался лучшим бомбардиром Серии А. | soccernews.ru