Известный в прошлом уругвайский футболист Диего Форлан сделал прогноз по выступлению сборной России на домашнем Чемпионате Мира.

"Я видел сборную России на Кубке Конфедераций. Они неплохо играли и, учитывая, что принимают чемпионат, могут выйти в плей-офф. Россия - не подарок, с ней будет очень трудно", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, Булыкин выбрал для сборной России соперников по групповому этапу Чемпионата Мира. | soccernews.ru