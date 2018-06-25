Форлан: "У России есть сильные и жесткие игроки"

Бывший форвард сборной Уругвая Диего Форлан высказался о предстоящем матче ЧМ с национальной командой России.

По словам уругвайца, в составе россиян есть сильные и жесткие футболисты.

"У Уругвая есть Суарес и Кавани - это одни из лучших нападающих в мировом футболе прямо сейчас. Но не стоит забывать, что в команде также очень сильная защита. Есть немало игроков с большим опытом. Мы несколько поменяли стиль игры, у нас есть игроки с отличной техникой, а также сильный вратарь. Команда действительно хороша.

Уругвайские футболисты играют за национальную сборную уже не первый год, так что обладают необходимым опытом. Тем не менее, конечно, есть некое напряжение от того, что они выступают в совершенно незнакомой стране, далеко от дома.

На самом деле не так просто будет играть против России, у нее есть сильные и жесткие игроки. Плюс они играют при своих болельщиках. Это будет сложный матч", - отметил он. | soccernews.ru