Форлан: "В "Интере" мне рассказали, что в случае продажи Икарди, клуб постарается купить Гризманна"

Экс-игрок "Интера" Диего Форлан рассказал, что клуб намерен купить нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна. Об этом информирует ESPN.

"Если Гризманн продолжит играть за "Атлетико", он станет легендой клуба. В "Интере" мне рассказали, что в случае продажи Икарди, они постараются купить француза", - сказал Форлан.

Сумма отступных за 28-летнего форварда - 200 миллионов евро. Трансферная стоимость игрока - 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Гризманн летом сменить "Атлетико" на "Барселону".

В текущем сезоне игрок отметился 18 голами и 8 ассистами в 39 матчах Примеры.

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