Форлан возглавил команду из второго дивизиона Уругвая
Фото твиттер "Атенаса"
"Атенас" объявил о назначении Диего Форлана на пост главного тренера команды.
41-летний специалист заключил с клубом из второго уругвайского дивизиона контракт до 2022 года.
Это второй тренерский опыт в карьере Форлана. Ранее он возглавлял "Пеньяроль".
Будучи футболистом, уругвайский форвард выступал в Европе за "Манчестер Юнайтед", "Вильярреал", "Атлетико" и "Интер".
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|Команда
|М
|О
|1
|Torque
|22
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|2
|Депортиво Мальдонадо
|22
|40
|3
|КА Рентистас
|22
|39
|4
|Вилья Эспаньола
|22
|36
|5
|Серрито
|22
|30
|6
|Суд Америка
|22
|30
|7
|Атенас
|22
|29
|8
|Villa Teresa
|22
|28
|9
|Albion
|22
|27
|10
|Сентрал Эспаньол
|22
|24
|11
|Белья Виста
|22
|20
|12
|Такуарембу
|22
|19