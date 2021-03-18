Форлан возглавил команду из второго дивизиона Уругвая

Фото твиттер "Атенаса"

"Атенас" объявил о назначении Диего Форлана на пост главного тренера команды.

41-летний специалист заключил с клубом из второго уругвайского дивизиона контракт до 2022 года.

Это второй тренерский опыт в карьере Форлана. Ранее он возглавлял "Пеньяроль".

Будучи футболистом, уругвайский форвард выступал в Европе за "Манчестер Юнайтед", "Вильярреал", "Атлетико" и "Интер".

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