Форлан возобновит карьеру и перейдет в "Пеньяроль"

Теги пеньярольдиего форлан

Форлан возобновит карьеру и перейдет в "Пеньяроль"
Уругвайский нападающий Диего Форлан решил возобновить карьеру, сообщает Ovacion.

По сведениям издания, футболист в ближайшее время перейдет в "Пеньяроль", за которую он выступал в детстве.

Стоит отметить, что последним клубом 38-летнего Форлана был индийский "Мумбаи Сити" в 2016 году.

Не пропустите: Обамеянг: "Я не продлевал контракт с "Боруссией" и нахожусь на трансфером рынке". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Реабилитация или экономия сил: "Манчестер Юнайтед" принимает "Бернли"

Реабилитация или экономия сил: "Манчестер Юнайтед" принимает "Бернли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов