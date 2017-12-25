Форлан возобновит карьеру и перейдет в "Пеньяроль"



Уругвайский нападающий Диего Форлан решил возобновить карьеру, сообщает Ovacion.

По сведениям издания, футболист в ближайшее время перейдет в "Пеньяроль", за которую он выступал в детстве.

Стоит отметить, что последним клубом 38-летнего Форлана был индийский "Мумбаи Сити" в 2016 году.

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