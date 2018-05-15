Форлан высказался о вероятном трансфере Гризманна в "Барселону"

Известный в прошлом уругвайский футболист Диего Форлан высказался о вероятном трансфере форварда "Атлетико" Антуана Гризманна в "Барселону".

"Я в своё время покинул чемпионат Уругвая, чтобы зарабатывать больше денег. Таким образом я оказался сначала в Аргентине, а позднее - в Англии. Это нормальное явление во время развития футболиста. С Гризманном такая же ситуация. Если кого-то раздражает тот факт, что он выбрал "Барселону", хочу заметить, что в 2014 году он таким же образом перешёл из "Реал Сосьедада" в "Атлетико". Если игрок хочет уйти, надо уважать его решение и позволить ему сделать это. Сомневаюсь, что кто-нибудь из недовольных болельщиков "Атлетико" отказался бы от более выгодной ставки на своей работе" - цитирует Форлана ESPN.

Напомним, что "Барселона" купит 27-летнего Гризманна за 115 миллионов евро.

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