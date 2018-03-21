Форма сборной Бразилии на ЧМ-2018 будет выполнена в классическом стиле

Представлена форма сборной Бразилии на Чемпионат Мира-2018, сообщает официальный сайт бразильского федерации футбола.

Экипировка выполнена в традиционном стиле: желтая футболка и синие трусы. В подобной форме бразильцы выступали на ЧМ-1970.

Фото: Форма бразильцев на ЧМ-2018.

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