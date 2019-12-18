Форма сборной России для Евро-2020 будет переделана
Президент РФС Александр Дюков сообщил о достижении договоренности с компанией Adidas о переделке для сборной России формы, в которой она выступит на чемпионате Европы 2020 года.
"Переговоры по внесению изменений в новую форму по сути завершены. Будет произведена замена ткани и кроя - он станет более спортивным. Первоначальный экземпляр был неудачным. Мы сказали об этом Adidas. Но, хочу ответить, что Adidas повел себя как настоящий партнёр и быстро отреагировал на нашу просьбу", - приводят слова Дюкова российские СМИ.
Напомним, что первоначальная форма вызвала массу критики, прежде всего перевернутым российским флагом, а также низким качество исполнения.
На Евро-2020 сборная России попала в одну группу с командами Бельгии, Дании и Финляндии.
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|Команда
|М
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|19
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|ЦСКА Москва
|19
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|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
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|8
|Динамо Москва
|19
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|9
|Урал
|19
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|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
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|14
|Оренбург
|18
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|15
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|19
|18
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|Сочи
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|15