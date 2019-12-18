Форма сборной России для Евро-2020 будет переделана

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Форма сборной России для Евро-2020 будет переделана

Президент РФС Александр Дюков сообщил о достижении договоренности с компанией Adidas о переделке для сборной России формы, в которой она выступит на чемпионате Европы 2020 года.

"Переговоры по внесению изменений в новую форму по сути завершены. Будет произведена замена ткани и кроя - он станет более спортивным. Первоначальный экземпляр был неудачным. Мы сказали об этом Adidas. Но, хочу ответить, что Adidas повел себя как настоящий партнёр и быстро отреагировал на нашу просьбу", - приводят слова Дюкова российские СМИ.

Напомним, что первоначальная форма вызвала массу критики, прежде всего перевернутым российским флагом, а также низким качество исполнения.

На Евро-2020 сборная России попала в одну группу с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

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