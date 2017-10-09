Форма сборной России на ЧМ-2018

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Форма сборной России на ЧМ-2018

В сети Интернет появилось изображение основной формы сборной России на Чемпионат Мира 2018 года.

Экипировка выполнена в красных и белых цветах. Эксперты отмечают, что в похожей форме сборная СССР выступала на победной Олимпиаде-1988.

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