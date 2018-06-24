Форма сборной России в матче с Уругваем будет белого цвета

Сборная России выйдет на матч третьего тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 против Уругвая в новой форме.

Футболисты сыграют в белом комплекте формы, а голкипер - в зеленой.

Ранее россияне играли на турнире только в красной форме.

Матч Россия - Египет состоится 25 июня в 17:00 мск.

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