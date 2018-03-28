Форма сборной Украины признана худшей из используемых сборными в марте

Издание Squawka представило свою символическую сборную лучших и худших форм национальных сборных, в которых они провели товарищеские матчи в конце марта.

В пятерку лучших вошли формы:

5. Испания – домашняя форма в матче против Германии

4. Колумбия – в матче против Франции

3. Аргентина – выездная в матчах с Италией и Испанией

2. Нигерия – в матче против Сербии

1. Германия – выездная в поединках с Испанией и Бразилией

Пятерка худших выглядит так:

5. Северная Ирландия – против Южной Кореи

4. Испания – выездная в матче с Аргентиной

3. Мали – в матче с Японией

2. Иран – в матче со Сьерра Леоне

1. Украина – домашняя в матче с Японией

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