Форма, в которой будут играть в сезоне 2018/2019 клубы АПЛ

Уже практически все клубы английской Премьер-Лиги определились со своей игровой формой на следующий сезон. Продемонстрируем, кто и в чем будет выступать.

"АРСЕНАЛ" (Лондон)

"БЕРНЛИ"

"БОРНМУТ"

"ВЕСТ ХЭМ ЮНАЙТЕД"

"ВУЛВЕРХЭМПТОН УОНДЕРЕРС"

"КАРДИФФ СИТИ"

"КРИСТАЛ ПЭЛАС" (Лондон)

"ЛЕСТЕР СИТИ"

"ЛИВЕРПУЛЬ"

"МАНЧЕСТЕР СИТИ"

"МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД"

"НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД"

"САУТГЕМПТОН"

"ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР" (Лондон)

"УОТФОРД"

"ФУЛХЭМ" (Лондон)

"ХАДДЕРСФИЛД ТАУН"

"ЧЕЛСИ" (Лондон)

"ЭВЕРТОН" (Ливерпуль)

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