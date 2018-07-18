Форма, в которой будут играть в сезоне 2018/2019 клубы АПЛ

3 Теги манчестер юнайтедманчестер ситиливерпульарсенал лондонтоттенхэмчелси

Форма, в которой будут играть в сезоне 2018/2019 клубы АПЛУже практически все клубы английской Премьер-Лиги определились со своей игровой формой на следующий сезон. Продемонстрируем, кто и в чем будет выступать.

"АРСЕНАЛ" (Лондон)

"БЕРНЛИ"

"БОРНМУТ"

"ВЕСТ ХЭМ ЮНАЙТЕД"

"ВУЛВЕРХЭМПТОН УОНДЕРЕРС"

"КАРДИФФ СИТИ"

"КРИСТАЛ ПЭЛАС" (Лондон)

"ЛЕСТЕР СИТИ"

"ЛИВЕРПУЛЬ"

"МАНЧЕСТЕР СИТИ"

"МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД"

"НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД"

"САУТГЕМПТОН"

"ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР" (Лондон)

"УОТФОРД"

"ФУЛХЭМ" (Лондон)

"ХАДДЕРСФИЛД ТАУН"

"ЧЕЛСИ" (Лондон)

"ЭВЕРТОН" (Ливерпуль)

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Комментарии
Жанар

Круто

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ВИКТОР

молодцы всю петерку так покажыте

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челси 3я крутая

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
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