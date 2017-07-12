Форма, в которой будут выступать в следующем сезоне европейские клубы
Предлагаем ознакомиться с экипировкой ведущих команд Европы из не топ-5 чемпионатов, в которой они будут выступать в сезоне 2017/2018.
"АЗ АЛКМАР" (Нидерланды)
"АЯКС" (Амстердам, Нидерланды)
"БЕНФИКА" (Лиссабон, Португалия)
"ГАЛАТАСАРАЙ" (Стамбул, Турция)
"ДИНАМО" (Москва, Россия)
"КРАСНОДАР" (Россия)
"ОЛИМПИАКОС" (Пирей, Греция)
"ПОРТУ" (Португалия)
ПСВ (Эйндховен, Нидерланды)
"СЕЛТИК" (Глазго, Шотландия)
"СПАРТАК" (Москва, Россия)
"СПОРТИНГ" (Лиссабон, Португалия)
"ФЕЙЕНООРД" (Роттердам, Нидерланды)
"ФЕНЕРБАХЧЕ" (Стамбул, Турция)
ЦСКА (Москва, Россия)
"ШАХТЕР" (Донецк, Украина)
Не пропустите: форма, в которой будут выступать в следующем сезоне клубы Лиги 1. | soccernews.ru
комментарии
опрос
Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Лента новостей
-
СМИ: "Реал" завершил работу на трансферном рынке
-
"Транмир Роверс" - "Ливерпуль" - 0:4 (обзор)
-
"Зенит" намерен расстаться с одним из своих форвардов
-
Роналду не хочет видеть Мбаппе в "Реале"
-
Мать рекомендует Мбаппе сделать выбор в пользу "Реала"
-
"Ливерпуль" в товарищеском матче разгромил "Транмир Роверс"
-
Доннарумма: "Прошу прощения у болельщиков, у меня не было намерения предавать их"
-
Луческу: "Очень люблю Кокорина, у меня он бы достиг многого"
-
Мората близок к тому, чтобы остаться в "Реале"
-
"Наполи" - "Анаунья" - 17:0 (обзор)
-
Официально: один из лучших бомбардиров Бундеслиги перебрался в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь"
-
Хамес обратился к болельщикам "Реала"
-
Луческу назвал свою главную ошибку, допущенную им в "Зените"
-
Президент ПСЖ: "Алвес - наше первое громкое подписание, будут и остальные"
-
"Реал" не смог навязать свои условия по аренде Хамеса в "Баварию"
-
Моуринью пытается скрыть подготовку своей команды к матчу за Суперкубок Европы
-
Сарсания рассказал об исходящих трансферах "Зенита"
-
Бывший игрок "Пармы" признался в убийстве своей матери и сестры
-
Вальверде выступил против приобретения Бельерина
-
Дани Алвес извинился перед Гвардиолой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|33
|79
|2
|Аякс
|33
|78
|3
|ПСВ
|34
|76
|4
|Утрехт
|33
|59
|5
|АЗ
|33
|49
|6
|Витесс
|33
|48
|7
|Твенте
|34
|45
|8
|Херенвен
|33
|43
|9
|Хераклес
|33
|43
|10
|Гронинген
|34
|43
|11
|АДО Ден Хааг
|34
|38
|12
|Эксельсиор
|34
|37
|13
|Виллем II
|33
|36
|14
|Зволле
|34
|35
|15
|Спарта Роттердам
|34
|34
|16
|Рода ЮК
|33
|33
|17
|НЕК
|33
|31
|18
|Гоу Эхед Иглз
|34
|23