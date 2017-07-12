Форма, в которой будут выступать в следующем сезоне европейские клубы

Предлагаем ознакомиться с экипировкой ведущих команд Европы из не топ-5 чемпионатов, в которой они будут выступать в сезоне 2017/2018.

"АЗ АЛКМАР" (Нидерланды)

"АЯКС" (Амстердам, Нидерланды)

"БЕНФИКА" (Лиссабон, Португалия)

"ГАЛАТАСАРАЙ" (Стамбул, Турция)

"ДИНАМО" (Москва, Россия)

"КРАСНОДАР" (Россия)

"ОЛИМПИАКОС" (Пирей, Греция)

"ПОРТУ" (Португалия)

ПСВ (Эйндховен, Нидерланды)

"СЕЛТИК" (Глазго, Шотландия)

"СПАРТАК" (Москва, Россия)

"СПОРТИНГ" (Лиссабон, Португалия)

"ФЕЙЕНООРД" (Роттердам, Нидерланды)

"ФЕНЕРБАХЧЕ" (Стамбул, Турция)

ЦСКА (Москва, Россия)

"ШАХТЕР" (Донецк, Украина)

Не пропустите: форма, в которой будут выступать в следующем сезоне клубы Лиги 1. | soccernews.ru