Форма, в которой будут выступать в следующем сезоне европейские клубы

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Форма, в которой будут выступать в следующем сезоне европейские клубыПредлагаем ознакомиться с экипировкой ведущих команд Европы из не топ-5 чемпионатов, в которой они будут выступать в сезоне 2017/2018.

"АЗ АЛКМАР" (Нидерланды)

"АЯКС" (Амстердам, Нидерланды)

"БЕНФИКА" (Лиссабон, Португалия)

"ГАЛАТАСАРАЙ" (Стамбул, Турция)

"ДИНАМО" (Москва, Россия)

"КРАСНОДАР" (Россия)

"ОЛИМПИАКОС" (Пирей, Греция)

"ПОРТУ" (Португалия)

ПСВ (Эйндховен, Нидерланды)

"СЕЛТИК" (Глазго, Шотландия)

"СПАРТАК" (Москва, Россия)

"СПОРТИНГ" (Лиссабон, Португалия)

"ФЕЙЕНООРД" (Роттердам, Нидерланды)

"ФЕНЕРБАХЧЕ" (Стамбул, Турция)

ЦСКА (Москва, Россия)

"ШАХТЕР" (Донецк, Украина)

Не пропустите: форма, в которой будут выступать в следующем сезоне клубы Лиги 1. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Фейеноорд 33 79
2 Аякс 33 78
3 ПСВ 34 76
4 Утрехт 33 59
5 АЗ 33 49
6 Витесс 33 48
7 Твенте 34 45
8 Херенвен 33 43
9 Хераклес 33 43
10 Гронинген 34 43
11 АДО Ден Хааг 34 38
12 Эксельсиор 34 37
13 Виллем II 33 36
14 Зволле 34 35
15 Спарта Роттердам 34 34
16 Рода ЮК 33 33
17 НЕК 33 31
18 Гоу Эхед Иглз 34 23
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