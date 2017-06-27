Форма, в которой будут выступать в следующем сезоне клубы Бундеслиги

Еще далеко не все немецкие клубы определились с игровой экипировкой на следующий сезон, однако уже традиционно первыми свою новую форму лидеры местного футбола. К ним успели присоединиться и некоторые клубы помельче:

"АЙНТРАХТ"

"БАВАРИЯ"

"БОРУССИЯ" (Дортмунд)

"БОРУССИЯ" (Менхенгладбах)

"МАЙНЦ"

"ФРАЙБУРГ"

"ХОФФЕНХАЙМ"

"ШАЛЬКЕ"

"ШТУТГАРТ"

Не пропустите: форма, в которой будут выступать в следующем сезоне клубы Серии А. | soccernews.ru