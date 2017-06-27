Форма, в которой будут выступать в следующем сезоне клубы Бундеслиги

Теги бавария мюнхенборуссия дортмундшальке

Форма, в которой будут выступать в следующем сезоне клубы БундеслигиЕще далеко не все немецкие клубы определились с игровой экипировкой на следующий сезон, однако уже традиционно первыми свою новую форму лидеры местного футбола. К ним успели присоединиться и некоторые клубы помельче:

"АЙНТРАХТ"

"БАВАРИЯ"

"БОРУССИЯ" (Дортмунд)

"БОРУССИЯ" (Менхенгладбах)

"МАЙНЦ"

"ФРАЙБУРГ"

"ХОФФЕНХАЙМ"

"ШАЛЬКЕ"

"ШТУТГАРТ"

Не пропустите: форма, в которой будут выступать в следующем сезоне клубы Серии А. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 82
2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
14 Гамбург 34 38
15 Майнц 05 34 37
16 Вольфсбург 34 37
17 Ингольштадт 34 32
18 Дармштадт 98 34 25
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