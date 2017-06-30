Форма, в которой будут выступать в следующем сезоне клубы французской Лиги 1

Теги псжмонакоолимпик лион

Форма, в которой будут выступать в следующем сезоне клубы французской Лиги 1Предлагаем ознакомиться с экипировкой ведущих команд французской Лиги 1, в которых они будут выступать в сезоне 2017/2018.

"АНЖЕР"

"БОРДО"

"ГЕНГАМ"

"ЛИОН"

"МАРСЕЛЬ"

"МОНАКО"

ПСЖ

"РЕНН"

"СЕНТ-ЭТЬЕН"

"СОШО"

"ТРУА"

Не пропустите: форма, в которой будут выступать в следующем сезоне клубы Бундеслиги. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Монако 38 95
2 ПСЖ 38 87
3 Ницца 38 78
4 Олимпик Лион 38 67
5 Олимпик Марсель 38 62
6 Бордо 38 59
7 Нант 38 51
8 Сент-Этьен 38 50
9 Ренн 38 50
10 Генгам 38 50
11 Лилль 38 46
12 Анжер 38 46
13 Тулуза 38 44
14 Метц 38 43
15 Монпелье 38 39
16 Дижон 38 37
17 ФК Кан 38 37
18 Лорьян 38 36
19 Нанси 38 35
20 Бастия 38 34
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