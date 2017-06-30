Форма, в которой будут выступать в следующем сезоне клубы французской Лиги 1

Предлагаем ознакомиться с экипировкой ведущих команд французской Лиги 1, в которых они будут выступать в сезоне 2017/2018.

"АНЖЕР"

"БОРДО"

"ГЕНГАМ"

"ЛИОН"

"МАРСЕЛЬ"

"МОНАКО"

ПСЖ

"РЕНН"

"СЕНТ-ЭТЬЕН"

"СОШО"

"ТРУА"

Не пропустите: форма, в которой будут выступать в следующем сезоне клубы Бундеслиги. | soccernews.ru