Формальность для питерцев: "Зенит" принимает израильский "Бней Иегуда"
"Зенит" – "Бней Иегуда"
Стадион: "Крестовский" (Санкт-Петербург, Россия)
Начало матча: 20:00
Арбитр: Али Палабыйик (Турция)
В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы питерский "Зенит" примет на "Крестовском" израильский клуб "Бней Иегуда". Неделю назад команда Роберто Манчини в гостях одержала победу со счетом 2:0. Встреча в Санкт-Петербурге фактически превращается в формальность.
Одиннадцатая команда Израиля по итогам прошлого сезона на своем поле не сумела составить "Зениту" серьезную конкуренцию, хотя оба мяча Доменико Кришито и Александр Кокорин забили лишь во втором тайме. Задача на ответную игру для "Зенита" – пройти в стыковые матчи и сохранить силы перед предстоящим матчем чемпионата России со "Спартаком".
Из-за воскресной встречи с чемпионами страны "Зенит" даже обращался к израильскому клубу с просьбой о переносе ответной игры в Санкт-Петербург – в результате жеребьевки "Зенит" должен был играть первый матч дома. Поездки в Израиль перед матчем с одним из главных конкурентов в национальном чемпионате питерцам удалось в итоге избежать.
Роберто Манчини наверняка проведет серьезную ротацию состава, учитывая, что и неделю назад в Израиле на поле вышли несколько футболистов из резерва. Итальянский специалист подтвердил, что в матче Лиги Европы ротация состава продолжится. Учитывая, что его футболисты наверняка будут держать в уме предстоящий матч со "Спартаком", Манчини намерен требовать от них максимальной концентрации в игре с израильским соперником.
Интересные факты противостояния "Зенита" и "Бней Иегуды":
"Крестовский" впервые примет матч в рамках европейских клубных турниров
В новом сезоне "Зенит" выиграл 4 матча из 4
Первая встреча команд завершилась в пользу питерцев (2:0)
Ориентировочные составы на игру:
"Зенит": Лунев – Смольников, Новосельцев, Иванович, Анюков, Шатов, Ерохин, Жулиано, Паредес, Полоз, Дзюба.
"Бней Иегуда": Зубас – Тургеман, Азуз, Бен Ари, Хабаши, Кандил, Гордана, Финиш, Тчибота, Буцагло, Валскис.
Прогноз на матч "Зенит" – "Бней Иегуда":
"Зенит" в первом матче против "Бней Иегуда" обеспечил себе комфортный результат. Гостевая победа со счетом 2:0 оставляет для Роберто Манчини возможность для ротации состава, и она не должна привести к неожиданным сложностям. Впереди у питерской команды важный матч в чемпионате России, в гости приедет московский "Спартак", так что никаких глупых травм и перегрузки для лидеров "сине-бело-голубые" себе позволить не могут. В свою очередь главный тренер гостей Йосси Абуксис признает, что у "Бней Иегуды" есть только теоретические шансы на выход в следующий этап Лиги Европы. Задача на матч в Санкт-Петербурге – показать достойный результат, то есть, постараться избежать разгрома.
На победу "Зенита" букмекеры предлагают низкий коэффициент – 1.14 балла. Успех израильтян оценивается в 23.00 балла.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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