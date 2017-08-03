Формальность для питерцев: "Зенит" принимает израильский "Бней Иегуда"

"Зенит" – "Бней Иегуда"

Стадион: "Крестовский" (Санкт-Петербург, Россия)

Начало матча: 20:00

Арбитр: Али Палабыйик (Турция)

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы питерский "Зенит" примет на "Крестовском" израильский клуб "Бней Иегуда". Неделю назад команда Роберто Манчини в гостях одержала победу со счетом 2:0. Встреча в Санкт-Петербурге фактически превращается в формальность.

Одиннадцатая команда Израиля по итогам прошлого сезона на своем поле не сумела составить "Зениту" серьезную конкуренцию, хотя оба мяча Доменико Кришито и Александр Кокорин забили лишь во втором тайме. Задача на ответную игру для "Зенита" – пройти в стыковые матчи и сохранить силы перед предстоящим матчем чемпионата России со "Спартаком".

Из-за воскресной встречи с чемпионами страны "Зенит" даже обращался к израильскому клубу с просьбой о переносе ответной игры в Санкт-Петербург – в результате жеребьевки "Зенит" должен был играть первый матч дома. Поездки в Израиль перед матчем с одним из главных конкурентов в национальном чемпионате питерцам удалось в итоге избежать.

Роберто Манчини наверняка проведет серьезную ротацию состава, учитывая, что и неделю назад в Израиле на поле вышли несколько футболистов из резерва. Итальянский специалист подтвердил, что в матче Лиги Европы ротация состава продолжится. Учитывая, что его футболисты наверняка будут держать в уме предстоящий матч со "Спартаком", Манчини намерен требовать от них максимальной концентрации в игре с израильским соперником.

Интересные факты противостояния "Зенита" и "Бней Иегуды":

"Крестовский" впервые примет матч в рамках европейских клубных турниров

В новом сезоне "Зенит" выиграл 4 матча из 4

Первая встреча команд завершилась в пользу питерцев (2:0)

Ориентировочные составы на игру:

"Зенит": Лунев – Смольников, Новосельцев, Иванович, Анюков, Шатов, Ерохин, Жулиано, Паредес, Полоз, Дзюба.

"Бней Иегуда": Зубас – Тургеман, Азуз, Бен Ари, Хабаши, Кандил, Гордана, Финиш, Тчибота, Буцагло, Валскис.

Прогноз на матч "Зенит" – "Бней Иегуда":

"Зенит" в первом матче против "Бней Иегуда" обеспечил себе комфортный результат. Гостевая победа со счетом 2:0 оставляет для Роберто Манчини возможность для ротации состава, и она не должна привести к неожиданным сложностям. Впереди у питерской команды важный матч в чемпионате России, в гости приедет московский "Спартак", так что никаких глупых травм и перегрузки для лидеров "сине-бело-голубые" себе позволить не могут. В свою очередь главный тренер гостей Йосси Абуксис признает, что у "Бней Иегуды" есть только теоретические шансы на выход в следующий этап Лиги Европы. Задача на матч в Санкт-Петербурге – показать достойный результат, то есть, постараться избежать разгрома.

На победу "Зенита" букмекеры предлагают низкий коэффициент – 1.14 балла. Успех израильтян оценивается в 23.00 балла.

Александр Никитин | http://soccernews.ru