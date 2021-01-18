Формат чемпионата России может быть изменен: предложены 2 варианта проведения турнира
В Российской Премьер-Лиге может быть радикальным образом изменен формат проведения турнира, сообщает "Рейтинг букмекеров".
В настоящее время рассматривается два варианта, при которых в РПЛ будут участвовать 12 команд.
1 вариант. Клубы проведут двухкруговой чемпионат, в котором каждый клуб проведет по 22 матча. Затем команды будут разбиты на две шестерки. Сильнейшие шесть команд проведут борьбу за чемпионство, медали и места в еврокубках, худшие шесть клубов определят вылетающих. Планируется, что второй этап тоже будет проведет в 2 круга.
2 вариант. Клубы также проведут двухкруговой чемпионат, в котором каждый клуб проведет по 22 матча. Затем команды, которые на 1-м этапе займут места с 1-го по 8-е, проведут плей-офф за чемпионство и места в еврокубках. Команды, которые на 1-м этапе финишируют с 9-го по 12-е место, проведут плей-офф турнир с 4 лучшими клубами ФНЛ за места в РПЛ в следующем сезоне.
Не пропустите: "Сочи" поставили новую задачу на текущий сезон. | http://soccernews.ru
главное
-
Федун отреагировал на идею об изменении формата РПЛ
-
"Ювентус" не готов к чемпионству? Пирло проваливает тактическую дуэль Конте, "Интер" возвращается на лидирующие позиции
-
"Интер" планирует сменить название и логотип клуба
-
Игрок "Атлетика" рассказал, за что его ударил Месси
-
"Челси" готов побить свой трансферный рекорд ради Холанда
Лента новостей
-
ФИФА огласил вердикт по апелляции защитника "Атлетико" Триппьера
-
В "Аяксе" отреагировали на слухи об интересе "Спартака" к Промесу
-
"Милан" нацелился на хавбека "Порту"
-
Федун отреагировал на идею об изменении формата РПЛ
-
"Талант подставить сразу всех": Уткин высказался о коронавирусе у Дзюбы
-
Юрген Клопп назвал главную задачу "Ливерпуля" на сезон
-
1
Решение по Месси будет принято по вторник
-
Формат чемпионата России может быть изменен: предложены 2 варианта проведения турнира
-
"Ювентус" не готов к чемпионству? Пирло проваливает тактическую дуэль Конте, "Интер" возвращается на лидирующие позиции
-
"Интер" планирует сменить название и логотип клуба
-
Новичок "Спартака" Хендрикс раскрыл подробности первой встречи с Тедеско
-
Три европейских гранда поспорят за Бельерина
-
"Урал" расстался с двумя защитниками
-
Игрок "Атлетика" рассказал, за что его ударил Месси
-
1
"Челси" готов побить свой трансферный рекорд ради Холанда
-
"Сочи" поставили новую задачу на текущий сезон
-
Эдена Азара зовут в Турцию
-
"Бока Хуниорс" - первый обладатель Кубка Марадоны
-
1
СМИ: максимально возможное наказание для Месси - 12-матчевая дисквалификация
-
Карп расторг контракт с "Уфой"