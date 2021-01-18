Формат чемпионата России может быть изменен: предложены 2 варианта проведения турнира

В Российской Премьер-Лиге может быть радикальным образом изменен формат проведения турнира, сообщает "Рейтинг букмекеров".

В настоящее время рассматривается два варианта, при которых в РПЛ будут участвовать 12 команд.

1 вариант. Клубы проведут двухкруговой чемпионат, в котором каждый клуб проведет по 22 матча. Затем команды будут разбиты на две шестерки. Сильнейшие шесть команд проведут борьбу за чемпионство, медали и места в еврокубках, худшие шесть клубов определят вылетающих. Планируется, что второй этап тоже будет проведет в 2 круга.

2 вариант. Клубы также проведут двухкруговой чемпионат, в котором каждый клуб проведет по 22 матча. Затем команды, которые на 1-м этапе займут места с 1-го по 8-е, проведут плей-офф за чемпионство и места в еврокубках. Команды, которые на 1-м этапе финишируют с 9-го по 12-е место, проведут плей-офф турнир с 4 лучшими клубами ФНЛ за места в РПЛ в следующем сезоне.

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