Формат клубного чемпионата мира может быть существенно изменен
ФИФА собирается изменить структуру клубного чемпионата мира, сообщает Reuters.
По сведениям издания, турнир планируется проводить один раз в четыре года. Число участников соревнования будет увеличено до 24-х.
Принимать участие в нем будут: победители Лиги Чемпионов за последние четыре сезона, финалисты Лиги Чемпионов за последние четыре сезона, победители Лиги Епропы за последние четыре сезона, победители Кубка Либертадорес за последние четыре сезона, клуб из Океании или еще один из Южной Америки, хозяин турнира, два из четырех последних победителей азиатской Лиги чемпионов, два из четырех последних победителей африканской Лиги чемпионов, два из четырех последних победителей Лиги чемпионов КОНКАКАФ.
Турнир в новом формате может пройти летом 2021 года.
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