"Форментера", "Атлетико" и "Лас-Пальмас" добыли путевки в 1/8 финала кубка Испании

Сегодня в ответных матчах 1/16 финала кубка Испании определились еще три участника следующего раунда турнира - ими стали "Форментера", "Атлетико" и "Лас-Пальмас", по сумме двух встреч обыгравшие соответственно "Атлетик", "Эльче" и "Депортиво".

"Атлетик" - "Форментера" - 0:1 (результат первого матча - 1:1)

Гол: Мунис, 90+6 - 0:1.

"Атлетик": Эррерин, Лекуэ, Эчеита, Ляпорт, Саборит, Сан Хосе, Весга (Итурраспе, 74), Уильямс, Акече (Гарсия, 82), Кордоба, Сабин (Адурис, 65).

"Атлетико" - "Эльче" - 3:0 (результат первого матча - 1:1)

Голы: Хименес, 30 - 1:0, Торрес, 32 - 2:0, Торрес, 67 - 3:0.

"Атлетико": Мойя, Томас (Врсалько, 65), Савич, Хименес, Лукас, Гайтан, Фернандес, Коке (Сауль, 70), Карраско, Виетто, Торрес.

"Эльче": Вальехо, Текио, Голобарт, Верду, Альбакар, Перис (Хименес, 46), Санчес (Лоло, 70), Бенито (Флорес, 46), Провенсио, Каба, Нино.

"Лас-Пальмас" - "Депортиво" - 2:3 (результат первого матча - 4:1)

Голы: Чолак, 41 - 0:1, Борха, 53 - 0:2, Толедо, 58 - 1:2, Борха, 80 - 1:3, Реми, 90+4 - 2:3.

"Лас-Пальмас": Чичизола, Симон, Наварро, Айтами, Эррера, Сампер, Гомес, Толедо (Кастеллано, 85), Эрнан, Витоло (Таннан, 45+1), Каллери (Реми, 74).

"Депортиво": Пантилимон, Валентин, Ван, Шер, Гарсия, Москера, Гильерме (Экспозито, 75), Чолак, Борха (Пинчи, 83), Гил (Адриан, 62), Перес.

Напомним, ранее в 1/8 финала вышла "Барселона". | soccernews.ru