Форнальс перешёл в "Вильярреал"

Теги вильярреалмалагапабло форнальс

Форнальс перешёл в "Вильярреал"

"Вильярреал" на своём официальном сайте объявил о переходе хавбека "Малаги" Пабло Форнальса.

Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. 21-летний испанец заключил с "жёлтой субмариной" контракт до лета 2022 года.

Форнальс является воспитанником "Малаги", за основную команду "анчоусов" выступал с 2015 года, сыграл 63 матча и забил 7 голов.

Не пропустите: "Малага" нацелилась на Хави Гарсию. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Тяжёлый выезд в Грецию: ЦСКА и АЕК встретятся в квалификации Лиги чемпионов

Тяжёлый выезд в Грецию: ЦСКА и АЕК встретятся в квалификации Лиги чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов