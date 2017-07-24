Форнальс перешёл в "Вильярреал"

"Вильярреал" на своём официальном сайте объявил о переходе хавбека "Малаги" Пабло Форнальса.

Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. 21-летний испанец заключил с "жёлтой субмариной" контракт до лета 2022 года.

Форнальс является воспитанником "Малаги", за основную команду "анчоусов" выступал с 2015 года, сыграл 63 матча и забил 7 голов.

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