Форсберг может покинуть "РБ Лейпциг"

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Агент полузащитника "РБ Лейпциг" Эмиля Форсберга требует от клуба принять решение касательно будущего своего клиента, сообщает Bild.

Действующий контракт шведа с немецкой командой заканчивается летом следующего года.

По мнению хавбека и его агента уже пришло время, когда "быки" должны или продать футболиста или предложить продлить контракт.

В сезоне 2020/2021 Форсберг сыграл 32 матча за "РБ Лейпциг". В его активе 7 голов и 5 результативных передач.