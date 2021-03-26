Форсберг может покинуть "РБ Лейпциг"

Теги эмиль форсбергрб лейпциг

Форсберг может покинуть "РБ Лейпциг"Фото: Твиттер @eforsberg10 
Агент полузащитника "РБ Лейпциг" Эмиля Форсберга требует от клуба принять решение касательно будущего своего клиента, сообщает Bild.

Действующий контракт шведа с немецкой командой заканчивается летом следующего года.

По мнению хавбека и его агента уже пришло время, когда "быки" должны или продать футболиста или предложить продлить контракт. 

В сезоне 2020/2021 Форсберг сыграл 32 матча за "РБ Лейпциг". В его активе 7 голов и 5 результативных передач.

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