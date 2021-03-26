Форсберг может покинуть "РБ Лейпциг"
Фото: Твиттер @eforsberg10
Агент полузащитника "РБ Лейпциг" Эмиля Форсберга требует от клуба принять решение касательно будущего своего клиента, сообщает Bild.
Действующий контракт шведа с немецкой командой заканчивается летом следующего года.
По мнению хавбека и его агента уже пришло время, когда "быки" должны или продать футболиста или предложить продлить контракт.
В сезоне 2020/2021 Форсберг сыграл 32 матча за "РБ Лейпциг". В его активе 7 голов и 5 результативных передач.
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|Команда
|М
|О
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|32
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|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
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|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
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|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20