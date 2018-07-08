Форсберг может продолжить карьеру в АПЛ

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Форсберг может продолжить карьеру в АПЛ

Хавбек "РБ Лейпцига" Эмиль Форсберг попал в сферу интересов "Эвертона".

Как сообщает Todomercadoweb, руководство "ирисок" осталось под впечатлением от игры шведа на ЧМ-2018. Напомним, что сборная Швеции покинула турнир на стадии четвертьфинала.

Соглашение Форсберга с клубом действует до лета 2022 года.

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