Форсберг стал лучшим игроком матча Швеция - Швейцария

Сборная Швеции обыграла Швейцарию (1:0) в матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 и вышла в четвертьфинал.

Лучшим игроком этой встречи был признан шведский полузащитник Эмиль Форсберг, который забил единственный гол.

В 1/4 финала Швеция сыграет с победителем пары Колумбия - Англия.

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