"Фортуна Дюссельдорф" добыла путёвку в Бундеслигу

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"Фортуна Дюссельдорф" добыла путёвку в Бундеслигу

В рамках 32-го тура второй Бундеслиги "Фортуна Дюссельдорф" обыграла дрезденское "Динамо" со счётом 2:1.

Благодаря этой победе подопечные Фридхельма Функеля досрочно гарантировали себе путёвку в элитный немецкий дивизион.

Напомним, что в последний раз "Фортуна" выступала в Бундеслиге в сезоне 2012/13.  

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