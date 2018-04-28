"Фортуна Дюссельдорф" добыла путёвку в Бундеслигу

В рамках 32-го тура второй Бундеслиги "Фортуна Дюссельдорф" обыграла дрезденское "Динамо" со счётом 2:1.

Благодаря этой победе подопечные Фридхельма Функеля досрочно гарантировали себе путёвку в элитный немецкий дивизион.

Напомним, что в последний раз "Фортуна" выступала в Бундеслиге в сезоне 2012/13.

Не пропустите: "Кайзерслаутерн" впервые в истории вылетел в третий немецкий дивизион. | http://soccernews.ru