"Фортуна" и "Вольфсбург" сыграли вничью в матче Бундеслиги
"Фортуна" и "Вольфсбург" сыграли вничью в матче 4-го тура Бундеслиги.
В составе гостей голом отметился Нико Гиссельманн, у гостей точный мяч забил Ваута Вегорста.
"Фортуна" - "Вольфсбург" - 1:1 (1:1)
Голы: Гиссельманн, 16 - 1:0, Вегорст, 29 - 1:1.
"Фортуна": Стеффен, Бормут, Айхан (Адамс, 83), Гиссельманн, Циммерманн, Бейкер, Бодзек, Томми (Циммер, 73), Финк (Караман, 72), Хеннингс, Ковнацки.
"Вольфсбург": Перван, Руссийон, Кнохе, Тиссеран, Виллиам, Гилавоги, Герхардт, Арнольд, Брекало (Жоао Виктор, 90), Вегорст, Мехмеди (Клаус, 69).
"Фортуна" с 4 баллами расположилась на 11 строчке. У "волков" 8 очков и второе место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|3
|9
|2
|Бавария Мюнхен
|3
|7
|3
|Вольфсбург
|3
|7
|4
|Байер Леверкузен
|3
|7
|5
|Боруссия Дортмунд
|3
|6
|6
|Фрайбург
|3
|6
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|3
|4
|8
|Хоффенхайм
|3
|4
|9
|Шальке
|3
|4
|10
|Унион Берлин
|3
|4
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|2
|3
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|3
|13
|Кельн
|3
|3
|14
|Падерборн
|3
|1
|15
|Аугсбург
|2
|1
|16
|Герта
|3
|1
|17
|Вердер Бремен
|2
|0
|18
|Майнц 05
|3
|0