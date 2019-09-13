"Фортуна" и "Вольфсбург" сыграли вничью в матче Бундеслиги

"Фортуна" и "Вольфсбург" сыграли вничью в матче 4-го тура Бундеслиги.

В составе гостей голом отметился Нико Гиссельманн, у гостей точный мяч забил Ваута Вегорста.

"Фортуна" - "Вольфсбург" - 1:1 (1:1)

Голы: Гиссельманн, 16 - 1:0, Вегорст, 29 - 1:1.

"Фортуна": Стеффен, Бормут, Айхан (Адамс, 83), Гиссельманн, Циммерманн, Бейкер, Бодзек, Томми (Циммер, 73), Финк (Караман, 72), Хеннингс, Ковнацки.

"Вольфсбург": Перван, Руссийон, Кнохе, Тиссеран, Виллиам, Гилавоги, Герхардт, Арнольд, Брекало (Жоао Виктор, 90), Вегорст, Мехмеди (Клаус, 69).

"Фортуна" с 4 баллами расположилась на 11 строчке. У "волков" 8 очков и второе место.

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