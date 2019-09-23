"Фортуна" из Дюссельдорфа выкупила у "Сампдории" нападающего Давида Ковнацки

"Сампдория" продала 22-летнего форварда Давида Ковнацки в "Фортуну" из Дюссельдорфа. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По данным источника, контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2023 года. Трансфер форварда обошелся "Сампдории" в 7,5 миллиона евро.

Во второй части сезона Ковнацки выступал в "Фортуне" на правах аренды и в 10 матчах отметился 4 голами.

Кроме того, он является игроком сборной Польши.

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