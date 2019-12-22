"Фортуна" минимально обыграла "Унион Берлин"
В рамках 17-го тура немецкой Бундеслиги "Фортуна" одержала победу над "Унион Берлин".
"Фортуна" - "Унион Берлин" 2:1
Голы: Хеннингс, 38 - 1:0, Паренсен, 48 - 1:1, Томми, 90 - 2:1
"Фортуна": Стеффен, Айхан, Хоффманн, Зуттнер, Циммерманн, Финк, Бодзек, Ампома (Томми, 67), Моралес, Хеннингс, Ковнацки (Бормут, 90).
"Унион Берлин": Гикевич, Ленц, Триммель, Хюбнер (Меес, 46), Паренсен, Гентнер, Андрих, Бюльтер (Рюэрсон, 83), Фридрих, Ингвартсен (Уджа, 62), Андерссон.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|17
|37
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|35
|3
|Бавария Мюнхен
|17
|33
|4
|Боруссия Дортмунд
|17
|30
|5
|Шальке
|17
|30
|6
|Байер Леверкузен
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|17
|27
|8
|Фрайбург
|17
|26
|9
|Вольфсбург
|17
|24
|10
|Аугсбург
|17
|23
|11
|Унион Берлин
|17
|20
|12
|Герта
|17
|19
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|16
|18
|14
|Майнц 05
|17
|18
|15
|Кельн
|17
|17
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|17
|15
|17
|Вердер Бремен
|17
|14
|18
|Падерборн
|16
|9