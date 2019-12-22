"Фортуна" минимально обыграла "Унион Берлин"

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"Фортуна" минимально обыграла "Унион Берлин"

В рамках 17-го тура немецкой Бундеслиги "Фортуна" одержала победу над "Унион Берлин".

"Фортуна" - "Унион Берлин" 2:1

Голы: Хеннингс, 38 - 1:0, Паренсен, 48 - 1:1, Томми, 90 - 2:1

"Фортуна": Стеффен, Айхан, Хоффманн, Зуттнер, Циммерманн, Финк, Бодзек, Ампома (Томми, 67), Моралес, Хеннингс, Ковнацки (Бормут, 90).

"Унион Берлин": Гикевич, Ленц, Триммель, Хюбнер (Меес, 46), Паренсен, Гентнер, Андрих, Бюльтер (Рюэрсон, 83), Фридрих, Ингвартсен (Уджа, 62), Андерссон.

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