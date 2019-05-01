"Фортуна" не вела переговоров с "Локомотивом" по аренде Смолова

Теги федор смоловфортуна дюссельдорфлокомотив москватрансферы

"Фортуна" не вела переговоров с "Локомотивом" по аренде Смолова

"Фортуна" опровергла информацию о том, что клуб интересовался игроком "Локомотива" Федором Смоловым. Об этом пишет Sport24.

По данным источника, немцы наблюдали за результатами футболиста во время ЧМ-2018, однако предложений о сотрудничестве не было.

Ранее сообщалось, что "Фортуна" намерена арендовать 29-летнего россиянина. 

"Локомотив" купил Смолова в августе прошлого года у "Краснодара" за 9 миллионов евро. В активе форварда 23 матча в составе "железнодорожников", 5 голов и 3 ассиста.

Не пропустите: "Локомотив" ведёт переговоры по трансферу защитника "Уфы". | http://soccernews.ru

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