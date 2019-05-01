"Фортуна" не вела переговоров с "Локомотивом" по аренде Смолова
"Фортуна" опровергла информацию о том, что клуб интересовался игроком "Локомотива" Федором Смоловым. Об этом пишет Sport24.
По данным источника, немцы наблюдали за результатами футболиста во время ЧМ-2018, однако предложений о сотрудничестве не было.
Ранее сообщалось, что "Фортуна" намерена арендовать 29-летнего россиянина.
"Локомотив" купил Смолова в августе прошлого года у "Краснодара" за 9 миллионов евро. В активе форварда 23 матча в составе "железнодорожников", 5 голов и 3 ассиста.
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|Айнтрахт Франкфурт
|31
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|Боруссия Менхенгладбах
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|31
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|Вердер Бремен
|31
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|11
|Герта
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|36
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|Фрайбург
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|31
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|Шальке
|31
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|Штутгарт
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