"Фортуна" объявила об уходе российского вратаря

Фото инстаграм Антона Митрюшкина

Воспитанник московского "Спартака" Антон Митрюшкин покинул "Фортуну" из Дюссельдорфа.

25-летний вратарь ушёл из клуба второй Бундеслиги на правах свободного агента в связи с истечением срока контракта.

Напомним, что российский голкипер присоединился к "Фортуне" в октябре 2020 года, но с тех пор не сыграл ни одного матча.

До переезда в Германию Митрюшкин на протяжении 4,5 сезонов выступал за швейцарский "Сьон".

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