"Фортуна" обыграла "Нюрнберг" в матче 23-го тура чемпионата Германии

Теги фортуна дюссельдорффк нюрнберг

"Фортуна" обыграла "Нюрнберг" в матче 23-го тура чемпионата Германии

"Фортуна" переиграла "Нюрнберг" в матче 23-го тура Бундеслиги.

В составе гостей голом отметился Каан Айхан. Защитник "Нюрнберга" Жозе Алмейда Эвертон забил в свои ворота.

"Фортуна Д" - "Нюрнберг" - 2:1 (0:1).

Голы: Левен, 41 - 0:1, Эвертон, 62 (в свои ворота) - 1:1, Каан Айхан, 83 - 2:1.

"Фортуна Д": Дробны, Каминьски, Гиссельманн, Каан Айхан, Моралес, Циммерманн, Штегер, Кенан Караман (Хеннингс, 62), Ковнацки (Дукш, 62), Раман (Усами, 79), Лукебакио.

"Нюрнберг": Матения, Эвертон, Валентини, Лайбольд, Мюль, Беренс (Егер, 79), Кубо (Мисидьян, 46), Петрак, Левен, Зреляк (Исхак, 69), Перейра.

"Фортуна" с 28 баллами расположился на 12 месте турнирной таблицы Бундеслиги, "Нюрнберг" с 13 очками занимает последнее место.

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