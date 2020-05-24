"Фортуна" упустила победу над "Кельном", выигрывая в 2 мяча к 88-й минуте

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"Фортуна" упустила победу над "Кельном", выигрывая в 2 мяча к 88-й минуте

В 28-м туре чемпионате Германии "Кельн" и "Фортуна" сыграли вничью со счетом 2:2. Гости повели в счете благодаря голам Кенана Карамана и Эрика Томми. Впрочем, "Кельн" сумел уйти от поражения в концовке встречи. Отличились Антони Модест и Джон Кордоба.

Благодаря ничьей "Кельн" поднялся на 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Фортуна" осталась в зоне переходных матчей на 16-й позиции.

"Кельн" – "Фортуна" - 2:2 (0:1)
Голы: Караман, 41 - 0:1, Томми, 61 - 0:2, Модест, 88 - 1:2, Кордоба, 90+1 - 2:2

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