"Фортуна" уверенно разобралась со "Штутгартом"
В рамках 21-го тура немецкой Бундеслиги "Фортуна" одержала победу над "Штутгартом".
"Фортуна" - "Штутгарт" 3:0
Голы: Караман, 34 - 1:0, Финк, 49 - 2:0, Раман, 85 - 3:0
"Фортуна": Рензинг, Айхан, Каминьски, Гиссельманн, Циммер (Раман, 76), Лукебакио, Штегер, Финк (Моралес, 65), Циммерманн, Караман (Хеннингс, 83), Бодзек.
"Штутгарт": Цилер, Кабак, Инсуа, Павар, Кемпф, Гентнер (Томми, 64), Аскасибар, Дидави, Эссвайн (Аколо, 82), Цубер (Донис, 46), Гонсалес.
Предупреждения: Павар (5), Каминьски (15), Эссвайн (45), Аскасибар (45), Кабак (67), Штегер (88), Айхан (90).
Удаление: Гонсалес (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|21
|50
|2
|Бавария Мюнхен
|21
|45
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|21
|42
|4
|РБ Лейпциг
|21
|38
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|21
|33
|6
|Байер Леверкузен
|21
|33
|7
|Вольфсбург
|21
|32
|8
|Герта
|21
|31
|9
|Хоффенхайм
|21
|30
|10
|Вердер Бремен
|21
|30
|11
|Майнц 05
|21
|27
|12
|Фрайбург
|21
|23
|13
|Шальке
|21
|22
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|20
|22
|15
|Аугсбург
|21
|18
|16
|Штутгарт
|20
|15
|17
|Ганновер 96
|21
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|21
|12