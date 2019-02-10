"Фортуна" уверенно разобралась со "Штутгартом"

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"Фортуна" уверенно разобралась со "Штутгартом"

В рамках 21-го тура немецкой Бундеслиги "Фортуна" одержала победу над "Штутгартом".

"Фортуна" - "Штутгарт" 3:0

Голы: Караман, 34 - 1:0, Финк, 49 - 2:0, Раман, 85 - 3:0

"Фортуна": Рензинг, Айхан, Каминьски, Гиссельманн, Циммер (Раман, 76), Лукебакио, Штегер, Финк (Моралес, 65), Циммерманн, Караман (Хеннингс, 83), Бодзек.

"Штутгарт": Цилер, Кабак, Инсуа, Павар, Кемпф, Гентнер (Томми, 64), Аскасибар, Дидави, Эссвайн (Аколо, 82), Цубер (Донис, 46), Гонсалес.

Предупреждения: Павар (5), Каминьски (15), Эссвайн (45), Аскасибар (45), Кабак (67), Штегер (88), Айхан (90).

Удаление: Гонсалес (90).  

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