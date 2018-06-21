Форвард "Ахмата" перейдет в европейский клуб

Бразильский нападающий "Ахмата" Лео Жаба станет игроком греческого ПАОКа, сообщает to10.gr.

По сведениям издания, сумма трансфера составит пять миллионов евро. Сам футболист подпишет с греками трехлетний контракт.

В минувшем сезоне 19-летний Жаба провел за "Ахмат" 25 матчей во всех турнирах и забил 3 мяча.

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