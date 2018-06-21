Форвард "Ахмата" перейдет в греческий клуб

Теги ахматлео жабапаок

Форвард "Ахмата" перейдет в греческий клубФорвард "Ахмата" Лео Жаба этим летом станет игроком греческого клуба ПАОК.

Греческая пресса сообщает, что футболист на днях прибудет в Салоники на подписание контракта.

Сумма трансфера составит пять миллионов евро, а контракт будет рассчитан на три года.

19-летний бразилец в прошлом сезоне сыграл 25 матчей, в которых забил три мяча.

Читайте: Тренер ПАОКа заявил, что этот сезон в Греции является фашистским  | http://soccernews.ru

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