Форвард "Ахмата" Жаба: "Моя цель - попасть в сборную Бразилии"

Нападающий "Ахмата" Лео Жаба заявил, что мечтает попасть в сборную Бразилии.

"У "Ахмата" по две тренировки в день. Это тяжело, но мы с пониманием к этому относимся. Главное, у нас отличные тренировки и много работы с мячом. Мы знаем, что результат нашей работы будет виден в конце сборов, поэтому трудимся интенсивно.

С 14 лет я играл за разные сборные Бразилии, и моя цель – попасть в основную сборную страны и добиваться успехов в "Ахмате", - приводит слова Жабы официальный сайт клуба.

В этом сезоне 19-летний Жаба провел 20 матчей за "Ахмат" и забил 3 гола.

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