Форвард английского клуба принял неожиданное решение по национальной сборной

Нападающий "Сток Сити" Саидо Берахино получил от ФИФА разрешение выступать за сборную Бурунди, сообщает ВВС.

По сведениям издания, футболисту потребовалось специальное разрешение, так как он хоть и родился в Бурунди, но почти всю всю жизнь прожил в Великобритании.

Стоит отметить, что 25-летний Берахино 47 матчей за юношеские и молодежные сборные Англии и забил 24 гола.

В прошлом сезоне форвард не забил ни одного мяча в 17 матчах за "Сток Сити".

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