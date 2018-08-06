Форвард английского клуба принял неожиданное решение по национальной сборной

1 Теги сток ситисайдо берахинобурунди

Форвард английского клуба принял неожиданное решение по национальной сборной

Нападающий "Сток Сити" Саидо Берахино получил от ФИФА разрешение выступать за сборную Бурунди, сообщает ВВС.

По сведениям издания, футболисту потребовалось специальное разрешение, так как он хоть и родился в Бурунди, но почти всю всю жизнь прожил в Великобритании.

Стоит отметить, что 25-летний Берахино 47 матчей за юношеские и молодежные сборные Англии и забил 24 гола.

В прошлом сезоне форвард не забил ни одного мяча в 17 матчах за "Сток Сити".

Не пропустите: "Лестер" приобрел игрока сборной Алжира. | http://soccernews.ru

Комментарии
Kireman

Пиздец дно

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы: "Зенит" и "Уфа" узнали возможных соперников

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы: "Зенит" и "Уфа" узнали возможных соперников

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов