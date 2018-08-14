Форвард "Арсенала" близок к переходу в итальянский клуб

Костариканский нападающий "Арсенала" Жоэль Кэмпбелл перейдет в "Фрозиноне", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, клубы практически договорились по трансферу игрока. Футболист будет выкуплен либо арендован итальянским клубом. Его контракт с "Арсеналом" действует еще год, поэтому он, скорее всего, уже не вернется в лондонский клуб.

В прошлом сезоне 26-летний Кэмпбелл выступал на правах аренды за "Бетис", провел за клуб 9 матчей и забил 2 гола.

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