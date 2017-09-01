Форвард "Арсенала" Кэмпбелл перешел в "Бетис"

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Форвард "Арсенала" Кэмпбелл перешел в "Бетис"

Костариканский нападающий "Арсенала" Хоэль Кэмпбелл стал игроком "Бетиса", сообщает официальный сайт клуба.

Испанский клуб арендовал футболиста до лета 2018 года. Стоит отметить, что форвард уже играл за "Бетис" в сезоне 2012/13.

25-летний Кэмпбелл выступает за "Арсенал" с 2011 года, провел за клуб 40 матчей и забил 4 гола. Сдавался в аренду "Лорьяну", "Бетису", "Олимпиакосу", "Вильярреалу" и "Спортингу". Ранее играл за "Саприссу" и "Пунтаренас". За сборную Коста-Рики сыграл 70 матчей и забил 14 мячей. Чемпион Греции, обладатель Суперкубка Англии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 6 миллионов евро.

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