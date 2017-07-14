Форвард "Арсенала" Кэмпбелл возможно выбыл на полгода

Форвард "Арсенала" Хоэль Кэмпбелл рискует выбыть на полгода.

У игрока диагностировано тяжелое повреждение колена, которое он получил матче сборной Коста-Рики против Канады в рамках Золотого кубка КОНКАКАФ.

"Грустно и трудно уйти из сборной. Сейчас я должен думать о том, чтобы моё возвращение на поле случилось быстрее" - написал Кэмпбелл в своём твиттере.

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