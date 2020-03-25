Форвард "Арсенала" Мартинелли ответил на слухи об интересе "Реала"
Бразильский нападающий лондонского "Арсенала" Габриэль Мартинелли прокомментировал информацию о том, что им интересуется мадридский "Реал".
"Мной интересуется "Реал"? Я хочу выиграть с "Арсеналом" много титулов и Лигу Чемпионов, чтобы фанаты были счастливы. Болельщики клуба, персонал и игроки заслуживают большего. Хочу помочь клубу после того, что он сделал для меня.
Артета - прекрасный тренер. Он помогает мне прогрессировать, причем не только в атаке, но и в обороне. Наш тренер очень хорош в тактике. Он очень серьезно относится к деталям", - цитирует Мартинелли AS.
В нынешнем сезоне 18-летний Мартинелли провел за "Арсенал" 26 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: "Арсенал" опасается ухода Мартинелли. | http://soccernews.ru
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|Команда
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|Ливерпуль
|27
|79
|2
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|27
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|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
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|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
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|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|19
|Уотфорд
|27
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