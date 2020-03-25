Форвард "Арсенала" Мартинелли ответил на слухи об интересе "Реала"

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Форвард "Арсенала" Мартинелли ответил на слухи об интересе "Реала"

Бразильский нападающий лондонского "Арсенала" Габриэль Мартинелли прокомментировал информацию о том, что им интересуется мадридский "Реал".

"Мной интересуется "Реал"? Я хочу выиграть с "Арсеналом" много титулов и Лигу Чемпионов, чтобы фанаты были счастливы. Болельщики клуба, персонал и игроки заслуживают большего. Хочу помочь клубу после того, что он сделал для меня.

Артета - прекрасный тренер. Он помогает мне прогрессировать, причем не только в атаке, но и в обороне. Наш тренер очень хорош в тактике. Он очень серьезно относится к деталям", - цитирует Мартинелли AS.

В нынешнем сезоне 18-летний Мартинелли провел за "Арсенал" 26 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Арсенал" опасается ухода Мартинелли. | http://soccernews.ru
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