Форвард "Арсенала" Мартинелли стал игроком недели в Лиге Европы

Нападающий "Арсенала" Габриэл Мартинелли стал лучшим игроком недели по итогам 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

Напомним, что в матче со "Стандардом" (4:0) футболист отметился двумя голами.

За награду также боролись нападающий ПСВ Дониелл Мален, игрок "Селтика" Мохамед Эльюнусси, защитник "Лудогорца" Рафаэл Форстер.

Напомним, что в группе F "Арсенал" с 6 очками занимает первое место.

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