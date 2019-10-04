Форвард "Арсенала" Мартинелли стал игроком недели в Лиге Европы
Нападающий "Арсенала" Габриэл Мартинелли стал лучшим игроком недели по итогам 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
Напомним, что в матче со "Стандардом" (4:0) футболист отметился двумя голами.
Лучший игрок недели в #ЛигаЕвропы - форвард "Арсенала" Габриэл Мартинелли!— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 4 октября 2019 г.
⚽️ 2⃣
️ 1⃣ pic.twitter.com/CpZI3l4ilg
За награду также боролись нападающий ПСВ Дониелл Мален, игрок "Селтика" Мохамед Эльюнусси, защитник "Лудогорца" Рафаэл Форстер.
Напомним, что в группе F "Арсенал" с 6 очками занимает первое место.
А еще: "Айнтрахт" переиграл "Виторию", "Арсенал" разгромил "Стандард"| http://soccernews.ru
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